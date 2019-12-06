06.12.2019 | 09:44

Сотрудники пензенского управления ГИБДД обнародовали официальную информацию о ДТП, случившемся возле троллейбусного депо на улице Суворова утром в четверг, 5 декабря.

«По предварительным данным, в 6:30 водитель автомобиля Hyundai Elantra, мужчина 1976 года рождения, допустил наезд на препятствие (световую опору)», - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД.

Мужчина оказался зажат. Чтобы освободить его, на место аварии вызвали сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра. Однако, когда они прибыли по указанному адресу, оказалось, что водителя уже извлекли врачи скорой помощи.

«Спасатели провели комплекс мероприятий по ликвидации вторичных поражающих факторов при ДТП», - пояснили представители ППСЦ.

Врачи доставили пострадавшего в больницу. Спасти его жизнь не удалось, он скончался от полученных травм.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.