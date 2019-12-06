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Происшествия | В больнице умер водитель, врезавшийся в столб на Суворова

06.12.2019|09:44
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Сотрудники пензенского управления ГИБДД обнародовали официальную информацию о ДТП, случившемся возле троллейбусного депо на улице Суворова утром в четверг, 5 декабря.

«По предварительным данным, в 6:30 водитель автомобиля Hyundai Elantra, мужчина 1976 года рождения, допустил наезд на препятствие (световую опору)», - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД.

Мужчина оказался зажат. Чтобы освободить его, на место аварии вызвали сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра. Однако, когда они прибыли по указанному адресу, оказалось, что водителя уже извлекли врачи скорой помощи.

«Спасатели провели комплекс мероприятий по ликвидации вторичных поражающих факторов при ДТП», - пояснили представители ППСЦ.

Врачи доставили пострадавшего в больницу. Спасти его жизнь не удалось, он скончался от полученных травм.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Источник — фото ППСЦ
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Гость|06.12.2019 09:58|

Получается, что ППСЦ ехали так быстро, что врачи справились сами?

Гость|06.12.2019 10:08|

В Сибири голодные собаки набросились на человека,вчера и у нас видел две больших стаи. Загрызут детей - ВЗДРОГНЕТ.

Гость|06.12.2019 10:10|

Я сам вздрогнул.

Гость|06.12.2019 10:25|

Поедешь лихо - понесут тихо.

Гость|06.12.2019 10:46|

Отмучился, лучше так чем инвалидом. Царства небесного!

Имя: Гость
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