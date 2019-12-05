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Происшествия | Легковой автомобиль расплющило о столб в центре Пензы

05.12.2019|08:44
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Серьезная авария произошла в Пензе в четверг, 5 декабря. Легковой автомобиль врезался в столб на улице Суворова.

Фотография и видеозапись, сделанные на месте ДТП, были опубликованы в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлен автомобиль Hyundai, который буквально расплющило при ударе о световую опору в районе троллейбусного депо.

«Видимо, ДТП было ранним утром. Актуально на 8:25», - сообщил интернет-пользователь, сфотографировавший последствия аварии.

Официальной информации о пострадавших пока нет. По факту аварии будет проведена проверка.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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