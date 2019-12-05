05.12.2019 | 08:28

Утро четверга, 5 декабря, в Пензе началось с аварий. Предупреждения о затруднениях на дорогах появились в местных группах в соцсети «ВКонтакте».

«Мясокомбинат, напротив заправки. Время 7:30», - написал очевидец столкновения, произошедшего на улице Аустрина.

На опубликованной им фотографии – ВАЗ, въехавший в правое крыло легковой иномарки.

ДТП спровоцировало затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:20, пробка начиналась практически в Бессоновке. Скорость движения транспорта здесь – 5-10 км/ч.

Еще одна авария случилась после 8:00 на улице Металлистов.

«Объезжать», - посоветовал другим автомобилистам очевидец.

Авария на Металлистов задержала в пути тех, кто едет из Терновки. На соседних улицах Баумана и Свердлова тоже образовались заторы.