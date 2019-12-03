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Происшествия | Утренние аварии спровоцировали заторы в разных районах Пензы

03.12.2019|08:49
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Несколько аварий осложнили движение транспорта в разных микрорайонах Пензы утром во вторник, 3 декабря.

Незадолго до 8:00 произошло столкновение у городской клинической больницы имени Захарьина.

«Дорога перекрыта в обе стороны. Ищите объезд», - посоветовал один из очевидцев другим автомобилистам.

«Особо одаренные по тротуару тупо едут», - констатировал другой.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, затруднения все еще сохранялись. Транспорт двигался со скоростью около 5 км/ч.

Еще одна авария случилась около 8:00 в Терновке. Фотографии с места ДТП были опубликованы в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Выезд из Спутника по объездной к «Ритэйл Парку», - уточнил очевидец.

Не обошлось без ДТП и в центре города.

«Кулакова. Пробка. Время 8:27», - сообщил один из жителей Пензы.

По фактам всех аварий будут проведены проверки.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|03.12.2019 08:54|

А про ночной прорыв воды на Захарова и потоп на Ставского и Пушкина напишите?

Или вышел запрет новостей про очередные прорывы?

Гость|03.12.2019 08:58|

А Иван глаголит почему в больничке жарко

Гость|03.12.2019 09:06|

Напоминаем никаких прорывов,пишем порыв,утечка,перелом и т.д.,но только не прорыв.

Гость|03.12.2019 09:10|

Гость писал(a):

Или вышел запрет новостей про очередные прорывы?
ну про потоп, который был пару недель назад на Циолковского тут не написали.

Возможно и правда вышел запрет на публикацию таких новостей.

Гость|03.12.2019 09:12|

Гость писал(a):

Гость|03.12.2019 09:06|

Напоминаем никаких прорывов,пишем порыв,утечка,перелом и т.д.,но только не прорыв.

Чо позывы начинаются, лечись

Гость|03.12.2019 09:26|

А зима такая внезапная всегда. Подло настигает прекрасных водителей

Гость|03.12.2019 09:27|

Вот все и вздрогнули.

Гость|03.12.2019 09:29|

Гость писал(a):

Вот все и вздрогнули.
Вы случайно не за дурачка тута?

Гость|03.12.2019 09:31|

Сейчас новости только про пробки и аварии.. И за это спасибо группе Сова в контракте.. А про Ильин юрккин день видать запрет... Чё тут про пробки писать.. Терновка стоял, стоит и будет стоять ещё больше

Гость|03.12.2019 09:38|

А по набережной возле дома со львами опять фонтанчик бьет

Уже озерцо небольшое набежало, этр наверное для местных уток, Сура ведь замерзла

Гость|03.12.2019 09:40|

Гость писал(a):

А по набережной возле дома со львами опять фонтанчик бьет
не может такого быть!

то происки американцев! И где они только телефоны берут?!

Гость|03.12.2019 09:45|

Ничего, надеюсь за недельку дебилы за рулем самовыпиялтся, и станет спокойнее... Вот только тех об кого они выпялятся не легче :(

Гость|03.12.2019 09:46|

Гость писал(a):

надеюсь за недельку дебилы за рулем самовыпиялтся, и станет спокойнее...
надеюсь, они и тебя вместе с собой выпилят!

Имя: Гость
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