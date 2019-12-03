03.12.2019 | 08:49

Несколько аварий осложнили движение транспорта в разных микрорайонах Пензы утром во вторник, 3 декабря.

Незадолго до 8:00 произошло столкновение у городской клинической больницы имени Захарьина.

«Дорога перекрыта в обе стороны. Ищите объезд», - посоветовал один из очевидцев другим автомобилистам.

«Особо одаренные по тротуару тупо едут», - констатировал другой.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, затруднения все еще сохранялись. Транспорт двигался со скоростью около 5 км/ч.

Еще одна авария случилась около 8:00 в Терновке. Фотографии с места ДТП были опубликованы в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Выезд из Спутника по объездной к «Ритэйл Парку», - уточнил очевидец.

Не обошлось без ДТП и в центре города.

«Кулакова. Пробка. Время 8:27», - сообщил один из жителей Пензы.

По фактам всех аварий будут проведены проверки.