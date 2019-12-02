В субботу, 30 ноября, с балкона 5-го этажа многоквартирного дома на улице Ухтомского упал мужчина.
Горожанин остался жив, но получил травмы. После падения он оказался на крыше пристроя.
На место ЧП прибыли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, получившие сообщение от диспетчера службы 03 в 14:30.
По трехколенной лестнице специалисты поднялись наверх, уложили пострадавшего на спинальный щит и с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз, рассказали в центре.
Эвакуированного горожанина забрали врачи скорой помощи.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что пострадал 24-летний житель Лунинского района.
А вот не было бы пристроя - убился бы нахуй.