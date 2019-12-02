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Происшествия | В Пензе с пятого этажа дома на улице Ухтомского упал мужчина

02.12.2019|13:49
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В субботу, 30 ноября, с балкона 5-го этажа многоквартирного дома на улице Ухтомского упал мужчина.

Горожанин остался жив, но получил травмы. После падения он оказался на крыше пристроя.

На место ЧП прибыли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, получившие сообщение от диспетчера службы 03 в 14:30.

По трехколенной лестнице специалисты поднялись наверх, уложили пострадавшего на спинальный щит и с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз, рассказали в центре.

Эвакуированного горожанина забрали врачи скорой помощи.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что пострадал 24-летний житель Лунинского района.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|02.12.2019 14:05|

А вот не было бы пристроя - убился бы нахуй.

Гость|02.12.2019 14:08|

Вздрогнул.

Гость|02.12.2019 14:09|

А сколько нас каждый день вздрагивает?

Имя: Гость
Комментарий:

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