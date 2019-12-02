02.12.2019 | 13:49

В субботу, 30 ноября, с балкона 5-го этажа многоквартирного дома на улице Ухтомского упал мужчина.

Горожанин остался жив, но получил травмы. После падения он оказался на крыше пристроя.

На место ЧП прибыли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, получившие сообщение от диспетчера службы 03 в 14:30.

По трехколенной лестнице специалисты поднялись наверх, уложили пострадавшего на спинальный щит и с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз, рассказали в центре.

Эвакуированного горожанина забрали врачи скорой помощи.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что пострадал 24-летний житель Лунинского района.