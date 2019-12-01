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Происшествия | В серьезном ДТП на трассе под Сердобском пострадали три человека

01.12.2019|16:50
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Вечером в субботу, 30 ноября, на трассе из Сердобска в Кирово случилось серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

В 17:30 на 3-м километре автодороги столкнулись ВАЗ, которым управлял 34-летний мужчина, и УАЗ с 39-летним автомобилистом за рулем.

Как сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району, в аварии получили травмы водитель и два пассажира ВАЗа - 34-летний мужчина и 23-летняя девушка.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий и избегать резких маневров», - обратились к автомобилистам сотрудники ОГИБДД по Сердобскому району.

Источник — фото vk.com/serdobskgibdd
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Гость|01.12.2019 18:05|

уаз буханка победил вазик-тазик

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