01.12.2019 | 17:48

В Пензе в продуктовом магазине «Скидкино» на улице Куйбышева задержание девушки, подозреваемой в краже, обернулось дебошем.

Видео происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте» вечером, 1 декабря. На кадрах одна сотрудница магазина удерживает за руки молодую горожанку, другая перекрывает выход. Девушке периодически удается вырываться, однако помещение она не может покинуть, поскольку двери закрыты на замок.

Продавцы просят автора ролика вызвать полицию.

«Я уже вызвал. Они сказали, сейчас приедут», - отвечает им тот.

Как оказалось, конфликт на этом не исчерпывается. Горожанин, являвшийся, по всей видимости, сообщником подозреваемой и находившийся снаружи, пытается выручить подругу из беды.

«Выламывай дверь! Что стоишь-то?» - обращается к нему оказавшаяся в ловушке девушка.

Через несколько секунд преданный друг ногой выбивает стекло, сотрудники магазина отходят подальше от разлетающихся по всем сторонам осколков. Через образовавшуюся дыру в двери дотянуться до девушки у хулигана не получается, ее уводят в глубь помещения. В итоге он сам залезает в магазин и, схватив сообщницу, силой вырывает ее из рук продавца. Затем оба вылезают на улицу.

«Бони и Клайд по-пензенски», «Во рыцарь! Как свою чику спас, а! Красиво ушли», - прокомментировали ролик пользователи.

Как сообщили очевидцы, скрыться у пары не получилось, правоохранителям удалось их задержать.