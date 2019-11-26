26.11.2019 | 08:45

Автомобилист из Пензенской области заснял на видео отчаянный поступок неизвестного водителя. Запись он опубликовал в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в темное время суток на федеральной дороге М5 в районе арбековского поста ГАИ.

На кадрах запечатлено, как с парковки магазина «Вектор» выехала малолитражка и пересекла трассу практически под прямым углом. При этом на первой полосе остановился грузовик (вероятно, водитель специально пропустил легковушку), а вот на второй едва не произошло столкновение с машиной, которой управлял автор поста.

Чудом избежав ДТП, малолитражка повернула в сторону Москвы через сплошную разметку.

Интернет-пользователи дружно осудили безрассудство неизвестного водителя.

«Таких лишать надо.... Ужасно глупый поступок», «Ехала бы там фура, от нее мокрого места не осталось бы», «С первой полосы, через две сплошные... Мозгов нет», - написали участники группы.

Номеров нарушителя на записи не видно, поэтому маловероятно, что его привлекут к ответственности.