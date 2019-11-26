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Происшествия | Безрассудный водитель едва не устроил ДТП на трассе под Пензой

26.11.2019|08:45
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Автомобилист из Пензенской области заснял на видео отчаянный поступок неизвестного водителя. Запись он опубликовал в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в темное время суток на федеральной дороге М5 в районе арбековского поста ГАИ.

На кадрах запечатлено, как с парковки магазина «Вектор» выехала малолитражка и пересекла трассу практически под прямым углом. При этом на первой полосе остановился грузовик (вероятно, водитель специально пропустил легковушку), а вот на второй едва не произошло столкновение с машиной, которой управлял автор поста.

Чудом избежав ДТП, малолитражка повернула в сторону Москвы через сплошную разметку.

Интернет-пользователи дружно осудили безрассудство неизвестного водителя.

«Таких лишать надо.... Ужасно глупый поступок», «Ехала бы там фура, от нее мокрого места не осталось бы», «С первой полосы, через две сплошные... Мозгов нет», - написали участники группы.

Номеров нарушителя на записи не видно, поэтому маловероятно, что его привлекут к ответственности.

Источник — Фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|26.11.2019 08:59|

Штрафы можно не повышать,а вернуть талоны к вод удостоверению. Всего три нарушения за год и на пересдачу.

1.Порядок на дорогах.

2.Доход ГИБДД.

3.Доход мед.учереждениям за справки

Гость|26.11.2019 09:01|

А потом тут некоторые будут писать, что виноваты бордюры.

Имя: Гость
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