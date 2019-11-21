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Происшествия | Здания в центре Пензы остались без воды из-за утечки на Кураева

21.11.2019|16:13
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Мороз и солнце, день чудесный. Но не для тех, кто оказался в центре Пензы. Пешеходы форсировали появившуюся речку, автомобилисты пытались по льду взобраться по улице Володарского.

«Ой, вообще! Что же такое творится? И так дороги - не поймешь чего», - возмутилась горожанка.

«Что такое случилось? Я вот иду в ХЭК, надо срочно после операции. Ужасно!» - отметила женщина.

«Вот, посмотрите, сейчас пойду в администрацию», - сообщила пензячка.

Около девяти утра перекрыли часть Кураева, где произошла авария коммунальная, и Володарского - по направлению вверх, чтобы избежать аварий дорожно-транспортных. Некоторые пешеходы перешли с залитого тротуара на проезжую часть, где благодаря льду можно было ускориться.

Местами путь оказывался сухим, но из-за 13-градусного мороза люди примерзали к асфальту.

Холодная жидкость била из-под бордюров, вымывая песок. Пензенцы вспомнили ЧП, произошедшее на днях на улице Аустрина, когда двое погибли, попав в машине в яму с кипятком.

В 11 утра отключили водоснабжение в жилых и коммерческих строениях от Московской до Красной. Туда приехала машина МУП «Пензадормост», чтобы посыпать замерзшую дорогу песко-соляной смесью и счистить лед.

Нижнюю часть Володарского затопило так, что и на ограждениях появились сосульки, и под ногами каток.

«Коммунальные службы не готовы, сразу обледенело. Невыносимо так идти. Ни одного дворника, не посыпают ничего, хоть немножко бы прикинули песка. Очень тяжело идти - и опасно, сейчас травматизм будет», - предупредила прохожая.

Воду специалисты обещали дать сразу же, как устранят аварию. Кстати, в ресурсоснабжающей организации назвали происходящее стандартной утечкой.

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