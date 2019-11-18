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Происшествия | Водитель опубликовал видео серьезного ДТП в центре Пензы

18.11.2019|08:17
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Серьезная авария случилась в центре Пензы вечером в воскресенье, 17 ноября.

Инцидент произошел после 17:00 около ЦУМа. Запись с моментом столкновения, сделанную автомобильным видеорегистратором, один из очевидцев выложил в Instagram.

На записи видно, как легковой автомобиль пронесся по улице Кирова в сторону площади Ленина. Он проехал вперед по крайней левой полосе, откуда разрешен только поворот, на желтый сигнал светофора, после чего врезался в машину, которая поворачивала налево в сторону драмтеатра.

Первое авто после столкновения едва не вынесло на тротуар, где стояли пешеходы. Второе развернуло. Оба получили серьезные механические повреждения.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается. Проверку по факту ДТП проведут сотрудники ГИБДД.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|18.11.2019 08:30|

И как эти дурачки до своего инобрака только добираются...

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