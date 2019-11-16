16.11.2019 | 12:42

Утром субботы, 16 ноября, на трассе М5 в Мокшанском районе столкнулись грузовая «Газель» и иномарка.

Авария произошла в 6:45 на 587-м километре дороги. Отечественной машиной управлял 56-летний мужчина, за рулем Renault Logan находился 50-летний.

Последствия столкновения попали на камеру автолюбителя Максима Лосякова. Судя по кадрам, появившимся в соцсети «ВКонтакте», от легкового автомобиля почти ничего не осталось. «Газель» от удара перевернулась на бок, ее вынесло к обочине трассы.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД, в результате ДТП никто не погиб, однако пострадали три человека.

«Водитель Renault был госпитализирован, двое его пассажиров, мужчины 47 и 45 лет, после оказания медицинской помощи были отпущены», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о смертельной аварии на трассе в Колышлейском районе. 15 ноября в 17:00 там столкнулись КамАЗ с 37-летним водителем и Nissan Sunny, которым управлял 50-летний мужчина. Водитель иномарки погиб на месте, трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.