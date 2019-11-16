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Происшествия | Стало известно число пострадавших в ДТП на трассе в Колышлейском районе

16.11.2019|10:14
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В региональном УГИБДД прокомментировали аварию, случившуюся вечером в пятницу, 15 ноября, на трассе между Сердобском и Колышлеем.

По предварительным данным, в 17:00 на 64-м километре дороги Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково столкнулись КамАЗ с 37-летним водителем и Nissan Sunny, которым управлял 50-летний мужчина.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Один его пассажир, 26-летний молодой человек, был госпитализирован, двух других, мужчин 40 и 29 лет, медики после оказания помощи отпустили.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

Как сообщили очевидцы, КамАЗ с прицепом выезжал с поля на главную дорогу, поворачивал налево, в сторону Сердобска, и, вероятно, не заметил приближающуюся справа легковушку.

Источник — фото vk.com/serdobsktop_overhear
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Гость|16.11.2019 11:03|

Тамбов-Пенза? Журналисты из Пензы вообще, вы понимаете, что публикуете?

Гость|16.11.2019 11:15|

Кто название дороге придумал?)))) идиоты, *ля)))

Гость|16.11.2019 11:15|

И откуда вы 64-й километр отсчитали?)

Имя: Гость
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