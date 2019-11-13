13.11.2019 | 10:19

Вечером во вторник, 12 ноября, в Пензе на улице Урицкого произошел конфликт между медиком и пациентом. Соответствующий сигнал поступил в правоохранительные органы.

На место происшествия направился экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Врач скорой помощи, встретивший стражей порядка, рассказал, что бригада приехала на вызов. На земле лежал мужчина без сознания. Специалисты привели его в чувство и проводили в машину скорой помощи.

В салоне 56-летний пьяный гражданин впал в агрессию. Он размахивал руками и ногами, пытался повредить оборудование и даже ударил медика по голове.

«Задержанного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.