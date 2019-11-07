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Происшествия | Пензенец на грузовом Renault попал в смертельное ДТП в Башкирии

07.11.2019|14:03
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В среду, 6 ноября, в Башкирии произошло ДТП с участием пензенского дальнобойщика.

Смертельное столкновение «Лады-Гранты» с 21-летней девушкой за рулем и грузового Renault, которым управлял 60-летний пензенец, произошло в седьмом часу вечера в Уфимском районе, на 10-м километре западного обхода Уфы.

На место происшествия выехали спасатели, медики и полиция.

«От полученных травм девушка скончалась на месте аварии. По предварительным данным, легковой автомобиль двигался по второстепенной дороге. Начато разбирательство», - сообщили в Госавтоинспекции по Республике Башкортостан.

31 октября в Башкирии грузовик MAN, которым управлял 57-летний пензенец, слетел в кювет и скатился в реку. Дальнобойщик погиб.

Источник — фото с сайта Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС
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Гость|07.11.2019 14:49|

Уфа-Пенза 1-1

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