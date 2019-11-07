07.11.2019 | 14:03

В среду, 6 ноября, в Башкирии произошло ДТП с участием пензенского дальнобойщика.

Смертельное столкновение «Лады-Гранты» с 21-летней девушкой за рулем и грузового Renault, которым управлял 60-летний пензенец, произошло в седьмом часу вечера в Уфимском районе, на 10-м километре западного обхода Уфы.

На место происшествия выехали спасатели, медики и полиция.

«От полученных травм девушка скончалась на месте аварии. По предварительным данным, легковой автомобиль двигался по второстепенной дороге. Начато разбирательство», - сообщили в Госавтоинспекции по Республике Башкортостан.

31 октября в Башкирии грузовик MAN, которым управлял 57-летний пензенец, слетел в кювет и скатился в реку. Дальнобойщик погиб.