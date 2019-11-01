01.11.2019 | 09:29

Дальнобойщик из Пензенской области погиб в результате аварии, произошедшей утром в четверг, 31 октября, в Республике Башкортостан.

Как сообщили в местной Госавтоинспекции, инцидент произошел на 104-м километре дороги Уфа - Оренбург.

57-летний житель Пензенской области двигался в направлении Оренбурга за рулем грузовика Man. Перед мостом через реку Месельку фура съехала в кювет, а потом скатилась в воду.

«В результате водитель скончался на месте аварии», - уточнили в Госавтоинспеции.

По факту случившегося назначена проверка.