07.11.2019 | 08:29

Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пензы утром в четверг, 7 ноября.

Один из очевидцев сфотографировал последствия аварии и опубликовал снимки в группе в соцсети «ВКонтакте». По его словам, кадры были сделаны в 7:00 на пересечении улиц Красной и Кураева.

Участниками ДТП стали Renault Duster и ВАЗ-2109. У иномарки повреждено заднее левое крыло, дверь и крышка багажника. У «девятки» при столкновении разбилась передняя часть. После встречи с «Рено» отечественную легковушку вынесло на тротуар, где она сбила знак «Пешеходный переход».

Официальной информации о пострадавших пока нет. Выяснением причины и всех обстоятельств случившегося должны заняться сотрудники ГИБДД.

Аварии для этого перекрестка не редкость. Так, 22 октября Renault Duster, которым управлял 44-летний мужчина, столкнулся с ВАЗ-2104 с 61-летним водителем. Отечественный автомобиль, в свою очередь, врезался в «Ладу», за рулем которой находился 23-летний молодой человек. Двое из мужчин пострадали.