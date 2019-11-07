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Происшествия | Duster и ВАЗ-2109 столкнулись на пересечении Красной и Кураева

07.11.2019|08:29
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Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пензы утром в четверг, 7 ноября.

Один из очевидцев сфотографировал последствия аварии и опубликовал снимки в группе в соцсети «ВКонтакте». По его словам, кадры были сделаны в 7:00 на пересечении улиц Красной и Кураева.

Участниками ДТП стали Renault Duster и ВАЗ-2109. У иномарки повреждено заднее левое крыло, дверь и крышка багажника. У «девятки» при столкновении разбилась передняя часть. После встречи с «Рено» отечественную легковушку вынесло на тротуар, где она сбила знак «Пешеходный переход».

Официальной информации о пострадавших пока нет. Выяснением причины и всех обстоятельств случившегося должны заняться сотрудники ГИБДД.

Аварии для этого перекрестка не редкость. Так, 22 октября Renault Duster, которым управлял 44-летний мужчина, столкнулся с ВАЗ-2104 с 61-летним водителем. Отечественный автомобиль, в свою очередь, врезался в «Ладу», за рулем которой находился 23-летний молодой человек. Двое из мужчин пострадали.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|07.11.2019 09:10|

Ну и где комментаторы про снег, лёд, коммунальщиков и нечищенные с утра дороги, ко-ко-ко?

Гость|07.11.2019 09:24|

Гость писал(a):

Ну и где комментаторы про снег, лёд, коммунальщиков и нечищенные с утра дороги, ко-ко-ко?
Пока только ты кудахчешь

Гость|07.11.2019 09:32|

Машины были на зимней резине. При сегодняшних плюс 14 да на мокром асфальте зимняя резина, да еще и на шипах работает не лучше летней резины на гололёде.

Гость|07.11.2019 09:34|

На этом перекрестке камера есть.На одном из домов.

Имя: Гость
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