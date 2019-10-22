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Происшествия | На перекрестке Красной и Кураева произошла авария

22.10.2019|09:53
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Утром во вторник, 22 октября, на одном из наиболее аварийных перекрестков в Пензе случилось очередное ДТП.

По сообщению очевидцев, на пересечении улиц Красной и Кураева столкнулись три автомобиля. Снимки с места инцидента опубликовали в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях запечатлены автомобили Renault Duster с разбитым передним бампером, ВАЗ-2104, врезавшийся в светофор, и «Лада-Гранта». Насколько серьезные повреждения получила последняя машина, не видно.

«Время 9:00», - уточнил один из очевидцев.

Аварии на данном перекрестке не редкость. Правда, чаще всего они происходят, когда светофор здесь работает в режиме мигающего желтого сигнала. Его включают не только по ночам, но и в зимнее время, чтобы облегчить движение транспорта в горку по улице Красной. Так, зимой 2018 года на пересечении Красной и Кураева перевернулся легковой автомобиль.

Однако на фотографиях с места аварии, которая произошла утром 22 октября, видно, что светофор работал в обычном режиме.

Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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