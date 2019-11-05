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Происшествия | В Пензе водитель «Приоры» сбил двух пешеходов и скрылся

05.11.2019|18:39
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В Пензе сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя, сбившего двух пешеходов в микрорайоне Арбеково.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел в 17:40 в районе Онежской, 4. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Приора» сбил двух пешеходов, после чего скрылся.

Кто именно пострадал в результате наезда и в каком состоянии пребывает, пока не сообщается.

Сотрудники полиции принимают меры к поиску виновного.

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Гость|05.11.2019 18:52|

Найдите гада!!!!!!

Гость|05.11.2019 18:57|

Да у нас город приор, тут одни приоры, и еще калины. Где тут найдешь?

Гость|05.11.2019 19:00|

Да. Да.. Да это Кавказ..

Гость|05.11.2019 19:01|

Если сбил не на переходе,то имеет полное право переехать их ещё раз и свалить в закат.

Гость|05.11.2019 19:09|

penzainform.ru писал(a):

в районе улицы Онежской, 4.
Онежской 4 не существует,чётных домов на Онежской вообще не бывает,там охранная зона ж/д,все номера домов нечётные.

Гость|05.11.2019 19:24|

Манжеты слабые, испугался наказания,найдут,получит еще больше. Гнилой чувачок оказался.

Гость|05.11.2019 19:30|

Пацанчик судя по всему. АУЕшник. Они щас все на Приорах гоняют без прав

Гость|05.11.2019 19:34|

В Пензе ГАИ нет!

Гость|05.11.2019 19:45|

Знатоки, уточните. Помешал ли кому то приораст?

Гость|05.11.2019 19:45|

Гость писал(a):

в районе улицы Онежской, 4.

Онежской 4 не существует,чётных домов на Онежской вообще не бывает,там охранная зона ж/д,все номера домов нечётные.

Это по Ладожской нет чётных домов. Прекращайте бухать - выходные и праздники уже закончились

Имя: Гость
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