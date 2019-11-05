05.11.2019 | 18:39

В Пензе сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя, сбившего двух пешеходов в микрорайоне Арбеково.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел в 17:40 в районе Онежской, 4. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Приора» сбил двух пешеходов, после чего скрылся.

Кто именно пострадал в результате наезда и в каком состоянии пребывает, пока не сообщается.

Сотрудники полиции принимают меры к поиску виновного.