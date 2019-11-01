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Происшествия | В соцсетях ищут свидетелей ночного ДТП у библиотеки им. Лермонтова

01.11.2019|08:17
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В Пензе разыскивают очевидцев аварии, случившейся в дальнем Арбекове в ночь с 27 на 28 октября.

Видеозапись с моментом ДТП опубликована в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлено, как легковой автомобиль виляет по дороге, выезжает на встречную полосу, а затем - на газон.

По данным регионального управления ГИБДД, в результате столкновения люди не пострадали.

«Ищу свидетелей данной аварии, виновник скрылся с места ДТП. Может, кто-то видел или есть у кого видео. ДТП произошло напротив библиотеки им М. Ю. Лермонтова по проспекту Строителей в 23:40. К сожалению, на данном видео номеров не удалось увидеть», - написала участница группы, разместившая запись.

Источник — Фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|01.11.2019 08:35|

У лягушки х.... видела?а он есть.

Гость|01.11.2019 08:36|

Там у жильцов камеры стоят везде красноперые упыри пусть по жильцам пробьют.

Гость|01.11.2019 08:42|

А где ДТП? У кого ущерб? Задел кого то?

Гость|01.11.2019 09:16|

Там у вадилы ядра оторвало

Имя: Гость
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