Разгул стихии в Кузнецке: ДТП, аварии на сетях, сорванная крыша

17.01.2024 | 10:47

В Кузнецке оценили последствия разгула стихии, случившегося в ночь на среду, 17 января.

Глава города Сергей Златогорский рассказал, что ураганный ветер и снегопад стали причиной транспортного коллапса на трассе М-5, из-за этого кузнечане и жители окрестных населенных пунктов испытывают большие трудности.

«Сотрудники управления по делам ГОЧС города всю ночь помогали освобождаться из снежного плена водителям, чьи машины улетели с трассы М-5 в кюветы. Есть одно сообщение о повреждении крыши частного дома», - уточнил Сергей Златогорский.

Из-за сильного ветра произошло сразу несколько аварий на электрических сетях. На данный момент они устранены. Не обошлось и без порывов на теплосетях, их тоже ликвидировали, заверил глава.

«Что же касается дорог, то сейчас первостепенное внимание будет уделено основным улицам, маршрутам общественного транспорта, подходам к социально значимым учреждениям. По мере их расчистки техника пойдет на второстепенные улицы, в частный сектор.

Управляющим компаниям, владельцам зданий, торговых точек, жителям частного сектора необходимо убрать свои прилегающие территории. Важно, чтобы парковка личных автомобилей не мешала расчистке территорий. Стихия есть стихия, ей надо противопоставить нашу выдержку, сплоченность, организованность», - подчеркнул Златогорский.

При возникновении ЧС кузнечан призывают обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 7-18-67; 7-18-90, 112; с жалобами на уборку снега - в управление ЖКХ по номеру 3-10-18; ООО «Дорсервис» - 3-61-79; МКУП «Зеленый город» - 3-04-45.