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Происшествия

В Пензе без отопления остались дома по 17 адресам

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Жители Арбекова вынуждены мерзнуть в своих квартирах. По 17 адресам на проспекте Строителей отключили отопление.

Речь о домах № 76, 78, 82, 84, 86, 88, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 168, 168в. Тепло пропало из-за аварии. Ее устраняют.

«Ориентировочный срок окончания работ до 17:00», - сообщил глава районной администрации Артем Садовов в чате Октябрьского района в Telegram.

UPD: в 14:48 ресурсоснабжающая организация сообщила, что ремонт завершен. Участок включен в работу.

11 января в Пензе искать способы согреться пришлось жителям Шуиста. Из-за ремонта на сетях без отопления оказались 35 многоквартирных домов на Чаадаева, Медицинской, Дружбы, Светлой, а также два детских сада и школа.

А 9-го числа остыли батареи и пропала горячая вода в домах на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пугачева и Дзержинского. Без тепла остались 43 жилых дома, больница и 4 административных здания. Причиной тоже был ремонт трубопровода.

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