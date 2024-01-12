Сетевое издание|18+|Пятница|12 янв 2024|18:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-19oC
-18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-22oC
-21oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Вода и лед по щиколотку: в Пензе затопило еще одну улицу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 12 января, в пензенских соцсетях появилось сообщение еще об одной утечке холодной воды.

«На ул. Бакунина, ближе к Кулакова, все залито водой. Машины буксуют, толкнуть проблематично, под ногами вода и лед по щиколотку. Лучше в объезд», - написал горожанин.

Комментаторы вспомнили, что через неделю наступит Крещение.

«К крещенским купаниям готовятся», «Чтобы проруби не рубить, купели организовывают рядом с домами, все для людей!» - пошутили они.

«Произошла утечка. Ее устранением займутся сегодня вечером, при необходимости работы будут продолжены ночью», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в ресурсоснабжающей организации.

Накануне, 11 января, утечка холодной воды произошла на участке водопровода диаметром 500 мм на пересечении улиц Калинина и Окружной. Вода залила улицу Калинина.

Также в областном центре случились серьезные коммунальные аварии на теплосетях. 9 января без отопления остались более 40 домов на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пугачева, Дзержинского и других. 11-го числа ресурс отключили в 35 многоэтажках, 2 детсадах и школе на Шуисте.

«Что-то по всему городу прорывы. Зима с -27 всех удивила?» - задала одна из участниц обсуждения происшествия на Бакунина риторический вопрос.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Сова Пенза авто»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте