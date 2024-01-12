Вода и лед по щиколотку: в Пензе затопило еще одну улицу

12.01.2024 | 14:56

В пятницу, 12 января, в пензенских соцсетях появилось сообщение еще об одной утечке холодной воды.

«На ул. Бакунина, ближе к Кулакова, все залито водой. Машины буксуют, толкнуть проблематично, под ногами вода и лед по щиколотку. Лучше в объезд», - написал горожанин.

Комментаторы вспомнили, что через неделю наступит Крещение.

«К крещенским купаниям готовятся», «Чтобы проруби не рубить, купели организовывают рядом с домами, все для людей!» - пошутили они.

«Произошла утечка. Ее устранением займутся сегодня вечером, при необходимости работы будут продолжены ночью», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в ресурсоснабжающей организации.

Накануне, 11 января, утечка холодной воды произошла на участке водопровода диаметром 500 мм на пересечении улиц Калинина и Окружной. Вода залила улицу Калинина.

Также в областном центре случились серьезные коммунальные аварии на теплосетях. 9 января без отопления остались более 40 домов на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пугачева, Дзержинского и других. 11-го числа ресурс отключили в 35 многоэтажках, 2 детсадах и школе на Шуисте.

«Что-то по всему городу прорывы. Зима с -27 всех удивила?» - задала одна из участниц обсуждения происшествия на Бакунина риторический вопрос.