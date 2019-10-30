30.10.2019 | 09:11

В Пензе грузовая «Газель» не смогла проехать под железнодорожным мостом между улицами Ладожской и Большой Арбековской. ДТП случилось утром в среду, 30 октября.

Фотографию с места инцидента выложил в соцсети «ВКонтакте» очевидец. «Время 7:20», - написал он.

Пользователей интернета происшествие позабавило. «Не уместился. О чем он думал», - написал один из подписчиков страницы в Instagram, где был также размещен снимок.

Путепровод рядом с автодромом не единственная ловушка для грузовиков в Пензе. Чаще всего подобные ДТП происходят в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. Это место даже прозвали «мостом дураков».

В сентябре 2019 года заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал, что пути решения проблемы на улице Ерик ищут. Разработано несколько вариантов. Однако реализация планов – дело очень отдаленного будущего. При этом про мост у автодрома разговор не вели.