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Происшествия | Под железнодорожным мостом в Арбекове застряла «Газель»

30.10.2019|09:11
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В Пензе грузовая «Газель» не смогла проехать под железнодорожным мостом между улицами Ладожской и Большой Арбековской. ДТП случилось утром в среду, 30 октября.

Фотографию с места инцидента выложил в соцсети «ВКонтакте» очевидец. «Время 7:20», - написал он.

Пользователей интернета происшествие позабавило. «Не уместился. О чем он думал», - написал один из подписчиков страницы в Instagram, где был также размещен снимок.

Путепровод рядом с автодромом не единственная ловушка для грузовиков в Пензе. Чаще всего подобные ДТП происходят в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. Это место даже прозвали «мостом дураков».

В сентябре 2019 года заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал, что пути решения проблемы на улице Ерик ищут. Разработано несколько вариантов. Однако реализация планов – дело очень отдаленного будущего. При этом про мост у автодрома разговор не вели.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|30.10.2019 09:26|

в АрбековО

Гость|30.10.2019 09:35|

penzainform.ru писал(a):

Это место даже прозвали «мостом дураков».
В данном случае дураками считать чиновников управленцев ? Которые за последние 20 лет так и не смогли там навести порядок ? Углубить, расширить, повесить нормальные упреждающие знаки, поставить нормальную ограничительную конструкцию ... А уж как убого там всё это смотрится, Чернобыль в центре города. Грязная, темная лепнина 19 века.

Гость|30.10.2019 09:36|

Для дураков там знаки ограничения по высоте висят.

Гость|30.10.2019 09:41|

Там такие дураки сняли его 6180

Гость|30.10.2019 09:44|

Гость писал(a):

Для дураков там знаки ограничения по высоте висят.
Значит висят для галочки в неправильном месте ! Ума не хватает их сделать в 2-3-5 раз больше и непосредственно над въездом ?

Гость|30.10.2019 09:45|

Чаще всего подобные ДТП происходят в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. Это место даже прозвали «мостом дураков».

Дураки в АрбековА теперь ездят. После того, как Бакунинский мост канул в историю

Гость|30.10.2019 09:47|

Как таких тупиц за руль пускают???

Гость|30.10.2019 09:48|

По фото видно - на мосту нет упреждающих знаков, нет ограничителя высоты.

Гость|30.10.2019 09:48|

Гость писал(a):

в АрбековО
Топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово. Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый и несклоняемый: в Люблине и в Люблино, в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до Косова и до Косово, к Митину и к Митино, 8-й микрорайон Митина и 8-й микрорайон Митино. При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме. Словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи» указывает: «В образцовом литературном стиле (со сцены, с телеэкрана, в радиоречи) эти формы следует склонять».

Гость|30.10.2019 10:07|

У газели рама согнулась что ли?

Имя: Гость
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