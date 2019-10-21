21.10.2019 | 08:20

Мелкие аварии, случившиеся на проспекте Победы в утренний час-пик, привели к образованию автомобильного затора.

Первый инцидент произошел около 8:00 в районе остановки «Школа № 9».

«От тяжпрома в сторону центра пробка. Актуально на 8:00», - сообщил очевидец в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

На фотографии, размещенной там же, видно, что в среднем ряду друг к другу притерлись два автомобиля иностранного производства.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:20, проблемы для движения транспорта на этом участке сохранялись.

Еще одна авария произошла на другом отрезке проспекта Победы.

«У автомобильно-дорожного колледжа (как поворачивать в заводской) еще ДТП», - написала жительница города.

Выяснить обстоятельства и причины случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД.