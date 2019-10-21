Мелкие аварии, случившиеся на проспекте Победы в утренний час-пик, привели к образованию автомобильного затора.
Первый инцидент произошел около 8:00 в районе остановки «Школа № 9».
«От тяжпрома в сторону центра пробка. Актуально на 8:00», - сообщил очевидец в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».
На фотографии, размещенной там же, видно, что в среднем ряду друг к другу притерлись два автомобиля иностранного производства.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:20, проблемы для движения транспорта на этом участке сохранялись.
Еще одна авария произошла на другом отрезке проспекта Победы.
«У автомобильно-дорожного колледжа (как поворачивать в заводской) еще ДТП», - написала жительница города.
Выяснить обстоятельства и причины случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД.
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