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Происшествия | В пензенском дачном массиве неясыть погибла от удара током

18.10.2019|12:16
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В садоводческом товариществе «Пригородное», расположенном в районе детской железной дороги, погибла редкая птица - длиннохвостая неясыть.

Мертвой совой, найденной в окрестностях улицы 354 Стрелковой Дивизии, заинтересовались специалисты. Длиннохвостая неясыть является довольно распространенным в Пензенской области видом, однако по факту гибели птицы была проведена проверка.

Выяснилось, что пернатое погибло от удара электрическим током на ЛЭП, не оборудованной устройствами защиты от птиц.

«По данному факту на СНТ «Пригородное» составлен административный материал. Ущерб, причиненный животному миру, составил 5 215 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|18.10.2019 12:42|

А сами не могли замочить сову и содрать деньги с пенсионеров? Жуков короедов не министр расплодил?

Гость|18.10.2019 13:30|

Жалко птичку, жизнь ее всего лишь пять тыщ с мелочью

Имя: Гость
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