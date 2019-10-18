18.10.2019 | 12:16

В садоводческом товариществе «Пригородное», расположенном в районе детской железной дороги, погибла редкая птица - длиннохвостая неясыть.

Мертвой совой, найденной в окрестностях улицы 354 Стрелковой Дивизии, заинтересовались специалисты. Длиннохвостая неясыть является довольно распространенным в Пензенской области видом, однако по факту гибели птицы была проведена проверка.

Выяснилось, что пернатое погибло от удара электрическим током на ЛЭП, не оборудованной устройствами защиты от птиц.

«По данному факту на СНТ «Пригородное» составлен административный материал. Ущерб, причиненный животному миру, составил 5 215 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.