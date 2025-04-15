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Происшествия

На трассе М-5 в ДТП с лосем погиб мужчина

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В ночь на вторник, 15 апреля, в Пензенской области случилось трагическое ДТП с участием животного, унесшее жизнь человека.

На трассе М-5 в ДТП с лосем погиб мужчина

«Двое мужчин из Средней Елюзани ехали на автомобиле «Лада-Гранта» по трассе М-5 и в Городищенском районе столкнулись с лосем. После этого «Гранта» пробила ограждение и улетела в водосточную яму», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

На трассе М-5 в ДТП с лосем погиб мужчина

41-летний водитель погиб от полученных травм. Его 40-летний спутник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

На трассе М-5 в ДТП с лосем погиб мужчина

Лось тоже погиб, добавили в пресс-службе минлесхоза.

В Пензенском пожарно-спасательном центре уточнили, что сообщение о происшествии на 700-м км трассы М-5 поступило в 00:39. Специалисты извлекли тело водителя и передали его полиции, провели стабилизацию транспортного средства, отключили аккумуляторную батарею и устранили вторичные поражающие факторы.

За последнее время участились ДТП с участием диких копытных. Специалисты не раз предупреждали: весна - время, когда у лосих появляется потомство. Из-за этого молодые особи вынуждены держаться в стороне от старших. Зачастую они дезориентируются и неожиданно выходят на дороги, могут забредать в населенные пункты и на производственные объекты.

«В связи с этим водителям следует проявлять повышенную бдительность и осторожность, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки!» - предупредили в минлесхозе.

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Источник — видео «Сова Пенза авто», фото № 2, 3, 4 ГБУ «ППСЦ»
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