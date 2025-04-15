В Иссинском районе в ДТП погибла 54-летняя пассажирка «Гранты»

15.04.2025 | 11:57

В понедельник, 14 апреля, в Иссинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, в 18:45 на 44-м километре дороги Лунино-Исса «Лада-Гранта» под управлением 27-летней женщины слетела в кювет и опрокинулась.

В аварии погибла 54-летняя пассажирка.

Прибывшие на место ДТП медики осмотрели автолюбительницу и находившегося в салоне 4-летнего мальчика и отпустили.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Ранее стало известно, что ночью на трассе М-5 в Городищенском районе «Лада-Гранта» столкнулась с лосем, пробила металлическое ограждение и упала в водосточную яму. Водитель погиб, пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии.