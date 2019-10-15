15.10.2019 | 08:30

Авария с участием мотоцикла произошла в Пензе вечером в понедельник, 14 октября. Фотография с места ДТП появилась в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

На снимке запечатлено двухколесное транспортное средство, въехавшее в автомобиль BMW. По словам автора фото, оно было сделано в 19:10 рядом с магазином «Южный».

Инцидент вызвал неоднозначную реакцию среди горожан.

«Огонь стал аппарат», «Норм зашел. Как родной», «Мощность бэхе добавил!» - пошутили пользователи Instagram, где также было размещено фото.

Правда, нашлись и сочувствующие: «Жестко», «Главное, чтоб мотоциклист не пострадал».

Официальной информации о пострадавших пока нет. По факту ДТП начата проверка.