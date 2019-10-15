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Происшествия | В Пензе мотоцикл въехал в BMW рядом с ТЦ «Южный»

15.10.2019|08:30
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Авария с участием мотоцикла произошла в Пензе вечером в понедельник, 14 октября. Фотография с места ДТП появилась в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

На снимке запечатлено двухколесное транспортное средство, въехавшее в автомобиль BMW. По словам автора фото, оно было сделано в 19:10 рядом с магазином «Южный».

Инцидент вызвал неоднозначную реакцию среди горожан.

«Огонь стал аппарат», «Норм зашел. Как родной», «Мощность бэхе добавил!» - пошутили пользователи Instagram, где также было размещено фото.

Правда, нашлись и сочувствующие: «Жестко», «Главное, чтоб мотоциклист не пострадал».

Официальной информации о пострадавших пока нет. По факту ДТП начата проверка.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|15.10.2019 08:44|

Мотоциклист стал счастливым обладателем кредита.

Гость|15.10.2019 08:51|

Гость писал(a):

Мотоциклист стал счастливым обладателем кредита.
ОСАГО же.

Гость|15.10.2019 08:57|

и КАСКА же

Гость|15.10.2019 09:00|

Мотоцикл сам въехал в БМВ?

Гость|15.10.2019 09:08|

Гость писал(a):

Мотоцикл сам въехал в БМВ?
аха....вопрос спорный)))) может БЕЗдорожник задом въехал в мотоцикл без "всадника"???))))

Гость|15.10.2019 09:09|

хрустик невиновен! Это БМВ в зад сдавала!

Гость|15.10.2019 09:16|

Вместе пусть и ездят, мотоциклисту безопаснее будет.

Имя: Гость
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