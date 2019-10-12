12.10.2019 | 19:50

В субботу, 12 октября, в Пензе дерево, растущее на проспекте Победы в районе ЦНТИ, стало местом необычного инцидента.

По сообщению очевидцев, около 15:00 на него забрался мужчина. Он не спустился даже через несколько часов. К месту ЧП прибыли экстренные службы - пожарные, скорая помощь, полиция.

На ролике, появившемся в социальной сети «ВКонтакте», можно увидеть, что горожанин залез довольно высоко. Он стоит на ветке в расслабленном состоянии. Само дерево высокое и тонкое.

Спасатели вытянули к мужчине лестницу и добрались до него, однако тот не обращает ни малейшего внимания на попытки вернуть его на землю.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», поведение «древолаза» не поддается объяснению. Он не принимает помощь и возвращаться вниз не желает. По состоянию на 18:00 пензенец все еще находился наверху.

«Пусть вьет гнездо и ложится спать», «Маугли. Как отпустит, так и слезет», «А ему штраф за это прилетит?», «Да уж. В нашем районе чудные люди живут», - прокомментировали видеоролик пользователи.