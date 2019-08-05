05.08.2019 | 17:32

В понедельник, 5 августа, из-за сильных порывов ветра рухнуло еще несколько деревьев. На это раз в Кузнецке.

По сообщению очевидца, во дворе дома № 236 на улице Рабочей упали два ствола, росшие рядом. Под ветвями оказался автомобиль.

«Дождались дождя. Одним словом ПОНЕДЕЛЬНИК. Кому-то не повезло», - написал житель дома, опубликовавший в Сети фото с места событий.

В этот же день на улице Гоголя в Пензе обломился ствол клена. Крона дерева накрыла полосу проезжей части и припаркованный рядом автомобиль.

Ранее 5 августа в Пензе под упавшим на улице Мира деревом оказались ВАЗ-2115 и Daewoo Matiz.