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Происшествия | На улице Гоголя в Пензе Nissan оказался под рухнувшим деревом

05.08.2019|12:46
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В понедельник, 5 августа, еще одно дерево рухнуло в Пензе, не выдержав удара стихии. На этот раз ЧП случилось на улице Гоголя, снимки его последствий появились в соцсети «ВКонтакте».

Ствол клена сломался высоко от земли. Возможно, это и спасло автомобиль Nissan, припаркованный рядом, от еще больших повреждений. Крона дерева перекрыла полосу проезжей части.

Некоторые пользователи, комментировавшие фото, выразили мнение, что оставлять машины под деревьями небезопасно. Им в ответ возразили, что 80% автомобилистов вынуждены так делать, поскольку больше нигде нет мест для парковки.

Ранее 5 августа в Пензе под упавшим на улице Мира деревом оказались ВАЗ-2115 и Daewoo Matiz.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|05.08.2019 12:59|

Ему штраф за парковку на газоне выписали?

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