05.08.2019 | 12:46

В понедельник, 5 августа, еще одно дерево рухнуло в Пензе, не выдержав удара стихии. На этот раз ЧП случилось на улице Гоголя, снимки его последствий появились в соцсети «ВКонтакте».

Ствол клена сломался высоко от земли. Возможно, это и спасло автомобиль Nissan, припаркованный рядом, от еще больших повреждений. Крона дерева перекрыла полосу проезжей части.

Некоторые пользователи, комментировавшие фото, выразили мнение, что оставлять машины под деревьями небезопасно. Им в ответ возразили, что 80% автомобилистов вынуждены так делать, поскольку больше нигде нет мест для парковки.

Ранее 5 августа в Пензе под упавшим на улице Мира деревом оказались ВАЗ-2115 и Daewoo Matiz.