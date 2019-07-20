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Происшествия | В Пензе волонтеры и родственники ищут 76-летнего Юрия Филиппова

20.07.2019|12:46
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В Пензе родственники и волонтеры разыскивают 76-летнего жителя областного центра Юрия Сергеевича Филиппова. С 10 июля 2019 года о его местонахождении ничего не известно.

Сообщение о пропавшем появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в субботу, 20 июля.

Рост Юрия Филиппова - 175 сантиметров, телосложение худощавое, у него короткие седые волосы и карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в темный пиджак, темную фланелевая рубашка в клетку, синие спортивные брюки, обувь - кроссовки, на голове - синяя кепка. С собой он взял железное ведро и радиоприемник.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|20.07.2019 15:06|

Зачем ему ведро и радиоприёмник?

Гость|20.07.2019 16:47|

Журналист, Ять!... Если вы потеряетесь, мы вас тоже не найдём!..

То, есть куда, как и когда пошёл мужик, не известно, но точно с приёмником и ведром?

Имя: Гость
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