20.07.2019 | 12:46

В Пензе родственники и волонтеры разыскивают 76-летнего жителя областного центра Юрия Сергеевича Филиппова. С 10 июля 2019 года о его местонахождении ничего не известно.

Сообщение о пропавшем появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в субботу, 20 июля.

Рост Юрия Филиппова - 175 сантиметров, телосложение худощавое, у него короткие седые волосы и карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в темный пиджак, темную фланелевая рубашка в клетку, синие спортивные брюки, обувь - кроссовки, на голове - синяя кепка. С собой он взял железное ведро и радиоприемник.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.