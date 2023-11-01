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Разместить рекламу в соцсетях можно через платформу билайн.ПРОдвижение

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Подразделение по рекламным технологиям билайн adtech обеспечило бизнесу возможность размещения постов и репостов в социальных сетях через платформу билайн.ПРОдвижение. Публикация сообщений возможна в Telegram, «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

В сервис интегрирована регистрация в ОРД. Минимальный бюджет кампании должен быть не ниже 10 тыс. рублей с НДС. Для тарификации услуг применяется модель оплаты за показы.

Реклама возможна в нескольких форматах:

- в Telegram - в виде поста в тематических каналах;

- во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» - в виде поста в ленте в тематических группах;

- во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» - в виде репоста из открытых групп.

Примеры размещения:

«Тематика групп и каналов объединяет пользователей со схожими увлечениями. По интересам аудитории бизнес может найти целевых для себя клиентов и прокоммуницировать с ними, выбрав подходящее для этого сообщение. Таким образом, реклама с большей степенью вероятности становится релевантной и полезной для пользователей.

Реклама в соцсетях легко дополняется другими инструментами билайн.ПРОдвижения, например таргетированными СМС или размещением в цифровой наружной рекламе, что делает рекламную кампанию эффективной даже при небольшом бюджете», - отметила руководитель по развитию мобильной рекламы билайн adtech Виктория Ткачук.

Типовой кейс:

- клиент - центр онлайн-образования;

- задача - привлечь аудиторию из ИТ-групп и каналов на вебинар «Как пройти собеседование на позицию продакт-менеджера»;

- решение - размещение поста в каналах ИТ- и образовательной тематик в Telegram-каналах и группах во «ВКонтакте»;

- результат - 200+ регистраций на вебинар, что выше изначальных целевых показателей, и рост трафика на сайт на 2,2% по сравнению с периодом до проведения кампании;

- бюджет - 20 тыс. рублей с НДС.

«Популярность соцсетей дает доступ к большой аудитории и, соответственно, к широкому охвату целевых пользователей. Важно, что пост видят не только абоненты билайна, но и пользователи других операторов связи, являющиеся посетителями и подписчиками данной группы или канала», - добавила Виктория Ткачук.

Для запуска рекламной кампании необходимо пройти регистрацию в сервисе, оформить заявку на платформе билайн.ПРОдвижение. Старт - в течение нескольких дней после проверки креативов и оплаты. По итогам проведения предоставляется отчет с данными по количеству показов поста, переходов, CTR (отношению переходов к показам) и коэффициенту вовлеченности.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом», подробнее - на сайте beeline.ru.

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Источник — фото № 1 freepik.com
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