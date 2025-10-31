Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp

Новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) перестанут приходить СМС и поступать звонки, что может помешать регистрации.
О возможных ограничениях стало известно порталу «Код Дурова».
Как рассказали изданию неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций, от операторов связи потребовали прекратить передачу звонков и сообщений новым пользователям.
«При регистрации нового аккаунта подтверждение номера телефона по SMS или звонком остается обязательным для Telegram, и с этим у россиян намечаются трудности», - говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор высказался о блокировке WhatsApp и Telegram в Крыму. В ведомстве рассказали, что не принимали таких мер.
Последние новости
- Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство
- В России спасли девятилетнего мальчика с глазом в кишечнике
- Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме
- Россиянин из-за ошибки получил 13-ю зарплату в семь миллионов и подвергся преследованию
- Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа
- Россиянки обнаружили неожиданный признак измены
- Российский альпинист избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика»
- Россияне стали реже менять работу из-за неопределенности на рынке
- Российский бомж раздал друзьям сотни тысяч рублей
- Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!