Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp

Новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) перестанут приходить СМС и поступать звонки, что может помешать регистрации.

О возможных ограничениях стало известно порталу «Код Дурова».

Как рассказали изданию неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций, от операторов связи потребовали прекратить передачу звонков и сообщений новым пользователям.

«При регистрации нового аккаунта подтверждение номера телефона по SMS или звонком остается обязательным для Telegram, и с этим у россиян намечаются трудности», - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор высказался о блокировке WhatsApp и Telegram в Крыму. В ведомстве рассказали, что не принимали таких мер.

