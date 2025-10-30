Россияне стали реже менять работу из-за неопределенности на рынке

30.10.2025 | 15:49

Россияне стали реже менять работу из-за неопределенности и роста конкуренции на рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным агентства Korn Ferry, рынок труда развернулся от привычных «прыжков с работы на работу» (job hopping) в сторону удержания своих должностей. Аналитики называют новый тренд «обниманием работы» (job hugging) и отмечают, что компании сокращают наем, не спешат повышать зарплаты, а сотрудники опасаются безработицы. При этом на старом рабочем месте сотрудники выгорают, у них падает вовлеченность и карьерная динамика.

По данным Президентской академии, более половины россиян считают, что найти новое место с сопоставимыми условиями труда стало сложнее - на семь процентных пунктов больше, чем годом ранее. Доля тех, кто считает, что это легко или очень легко, упала с 46 до 41 процента.

О замедлении рынка труда говорят и рекрутинговые платформы - в сентябре количество опубликованных вакансий упало на четверть (25 процентов), до 1,1 миллиона. В то же время число резюме выросло на 31 процент год к году и на семь процентов за один месяц.

«В 2024 году шла гонка за кандидатами, бизнес боролся за людей, а зарплаты росли быстрее производительности. Сейчас маятник качнулся в другую сторону: наем становится точечным, подзаменным, зарплаты стабилизировались, а бюджеты на HR и развитие более осторожные», - пояснила гендиректор HR-консалтинговой компании Formatta Тамара Сумина.

По словам основателя консалтингового агентства А4 Марии Тесло-Даниловой, на рынке крепнут признаки «тихого выгорания»: сотрудники остаются в штате, но становятся менее инициативны, избегают лишней ответственности и новаторства, реже предлагают идеи. Часть из них работает по принципу «лишь бы не уволили».

Как заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, пик перегрева российского рынка труда миновал. Работодатели куда меньше стали сетовать на нехватку сотрудников. Заработные платы уже растут не так быстро, как в прошлом году. Тем не менее темпы их увеличения по-прежнему опережают рост производительности труда. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно сокращается.