В России спасли девятилетнего мальчика с глазом в кишечнике

В Челябинске врачи спасли девятилетнего мальчика, проглотившего силиконовый глаз. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Минздрава Челябинской области.
Отмечается, что когда мальчик стал жаловаться родителям на тошноту, рвоту и боли в животе, его госпитализировали в инфекционный стационар одной из городских больниц. Однако отравление в итоге не подтвердилось.
Во время рентген-исследования у ребенка обнаружили кишечную непроходимость. Однако разглядеть предмет, который находился в кишечнике, не получалось.
«Подтвердить непроходимость смогли на УЗИ, но и здесь патология выглядела необычно: на опухоль не похожа, полипы в таком месте не образовываются», - рассказал врач Виктор Базалий. В итоге медики пришли в выводу, что мальчику необходима операция.
Во время хирургического вмешательства из кишечника ребенка достали игрушечный силиконовый глаз. Сам мальчик не помнил, что он проглотил игрушку. Оказалось, что за несколько дней до появления симптомов он ел мармелад в форме глаз и случайно проглотил лежавший рядом глаз из силикона. Как подчеркнули медики, благодаря своевременно проведенной операции осложнений удалось избежать.
Ранее сообщалось, что российские врачи спасли двухлетнего ребенка, который проглотил магнитные шарики. Во время игры он проглотил почти три десятка шариков.
