В стране и мире

Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме

Печать
Telegram

Жильцы многоквартирных домов могут добиться ремонта неисправного лифта, если пожалуются на проблему в управляющую компанию либо ТСЖ. Советы россиянам по этому вопросу дал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, к одной из задач по содержанию общедомового имущества, которая лежит на управляющей организации, относятся ключевые работы по обслуживанию лифтов. К ним относятся организация диспетчерского контроля, проведение осмотров, технического обслуживания и ремонта, аварийное обслуживание, а также техосвидетельствование.

«Сообщите диспетчерам о поломке, уточните номер заявки. По нормативам неисправности должны устранить в течение суток. Однако это правило не применяется, если лифту требуется капитальный ремонт», - поделился информацией Бондарь.

В случае, если в УК не реагируют на обращения, стоит направить туда письменное заявление.

Помимо него, эксперт посоветовал составить акт осмотра лифта с участием председателя многоквартирного дома или комиссии из трех собственников и приложить к документам фото- и видеодоказательства того, что лифт сломан.

Если управляющая компания продолжает игнорировать проблему, Бондарь порекомендовал обратиться в Госжилинспекцию, контролирующую деятельность управляющих организаций и способную применить к ним меры воздействия.

Другой названный специалистом способ - пожаловаться в Ростехнадзор. Тем гражданам, предыдущие обращения которых не решили проблему, специалист предложил попросить помощи у прокуратуры, чтобы та приняла меры в отношении коммунальщиков.

Ранее стало известно, что практически половина москвичей боится ездить в лифте.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети