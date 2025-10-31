Россиянин из-за ошибки получил 13-ю зарплату в семь миллионов и подвергся преследованию

31.10.2025 | 13:50

Житель Ханты-Мансийска, который работал на заводе, из-за технической ошибки получил 13-ю зарплату в размере семи миллионов рублей и подвергся преследованию. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, россиянин в прошлом получал отпускные в 45 тысяч рублей. В бухгалтерии организации произошел технический сбой, и мужчина разом стал обладателем зарплат 34 сотрудников другого филиала.

Служба безопасности завода стала донимать звонками горожанина. От везунчика требовали, чтобы он перечислил все денежные средства обратно.

Россиянин же не торопился расставаться со свалившейся на него крупной премией. Он тщательно изучил законодательство и выяснил, что при технической ошибке владелец счета сам решает, возвращать деньги или нет.

Мужчина сменил номер телефона, приобрел автомобиль и уехал с семьей в другой город. Руководство с работы подало на него заявление в полицию. Начальники уверены, что сотрудник вступил в сговор с бухгалтером и вывел деньги на счет. Россиянину заблокировали банковскую карту.

Но спустя время это решение было отменено, так как отсутствовал состав преступления.

