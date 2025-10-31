31.10.2025 | 13:26

Россиянки обнаружили неожиданный признак измены. Результаты опроса поступили в распоряжение «Ленты.ру» от дейтинг-сервиса Mamba.

Выяснилось, что большинство женщин ценят в мужчинах открытость и понимание (68 процентов), на втором месте стоят харизма, юмор и легкость в общении (50), а щедрость и финансовая стабильность заняли третье место (41). Следующими в рейтинге идут совпадение интересов и уверенность в себе (28), а фигуру и рост отметили всего 10 процентов респондентов.

К тому же опрошенные россиянки уверены, что чрезмерная привлекательность мужчины не всегда играет на руку. Только 11 процентов женщин назвали это явным плюсом, еще 13 процентов посчитали, что излишняя эффектность может мешать построить стабильные отношения.

Кроме того, по мнению 61 процента участниц опроса, мужчина должен следить за собой, но без фанатизма, так как излишняя ухоженность может вызвать подозрения в измене.

В сентябре стало известно, что россиянки перестали верить в любовь на всю жизнь.