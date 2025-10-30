Российский альпинист избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика»

Российский альпинист и президент объединения «Клуб 7 вершин» Александр Абрамов избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Они с женой летели в индийский город Лех для восхождения на шеститысячник UT Kangri. Таким образом пара хотела отметить 24-ю годовщину свадьбы. Однако Абрамова задержали в аэропорту Дели из-за навигатора в багаже. «Не имел понятия, что в эту средневековую страну нельзя ввозить GPS, купленный в спортивном магазине», - написал россиянин.
Как пишет Telegram-канал Mash, Абрамов мог оказаться за решеткой из-за навигатора Germin. В Индии запрещен ввоз в страну GPS-устройств и спутниковых телефонов, чтобы местные не обходили локальную сеть. Нарушителям может грозить тюремное заключение сроком до трех лет и штраф до 20 миллионов рупий (около 18 миллионов рублей).
Абрамов рассказал судье о своих планах по празднованию атласной свадьбы на вершине и что они с женой покоряли гору Эверест 15 раз. В итоге им простили провоз запрещенного устройства и отпустили.
Ранее с гор Непала спустили тысячи туристов из-за снегопадов. Всего из высокогорных районов эвакуировались около двух тысяч человек. Кадры надвигающейся лавины попали в объектив очевидцев.
Последние новости
- Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство
- В России спасли девятилетнего мальчика с глазом в кишечнике
- Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp
- Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме
- Россиянин из-за ошибки получил 13-ю зарплату в семь миллионов и подвергся преследованию
- Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа
- Россиянки обнаружили неожиданный признак измены
- Россияне стали реже менять работу из-за неопределенности на рынке
- Российский бомж раздал друзьям сотни тысяч рублей
- Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!