Российский альпинист избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика»

Российский альпинист и президент объединения «Клуб 7 вершин» Александр Абрамов избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Они с женой летели в индийский город Лех для восхождения на шеститысячник UT Kangri. Таким образом пара хотела отметить 24-ю годовщину свадьбы. Однако Абрамова задержали в аэропорту Дели из-за навигатора в багаже. «Не имел понятия, что в эту средневековую страну нельзя ввозить GPS, купленный в спортивном магазине», - написал россиянин.

Как пишет Telegram-канал Mash, Абрамов мог оказаться за решеткой из-за навигатора Germin. В Индии запрещен ввоз в страну GPS-устройств и спутниковых телефонов, чтобы местные не обходили локальную сеть. Нарушителям может грозить тюремное заключение сроком до трех лет и штраф до 20 миллионов рупий (около 18 миллионов рублей).

Абрамов рассказал судье о своих планах по празднованию атласной свадьбы на вершине и что они с женой покоряли гору Эверест 15 раз. В итоге им простили провоз запрещенного устройства и отпустили.

Ранее с гор Непала спустили тысячи туристов из-за снегопадов. Всего из высокогорных районов эвакуировались около двух тысяч человек. Кадры надвигающейся лавины попали в объектив очевидцев.

Источник — lenta.ru
