Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

31.10.2025 | 13:37

В США были поражены бескомпромиссностью министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время краткой встречи с американским госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Как пишет Financial Times (FT), разговор политиков вызвал сомнения Вашингтона в продуктивности переговоров с Москвой.

Источники издания также отметили, что телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств 20 октября был напряженным и Вашингтон решил отложить саммит президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Как уточняет FT, после беседы Рубио сказал главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам, а Трамп заявил, что «не был впечатлен их [России] позицией».

Трамп сменил позицию по России из-за Рубио

Как писало агентство Bloomberg, очередная смена Трампом позиции по России и конфликту на Украине связана с влиянием Рубио, который не хочет идти на компромиссы с Москвой. В материале указывалось, что Рубио — «давний ястреб в отношении России».

Специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка убеждена, что за отменой встречи глав государств в Будапеште стоит госсекретарь США Рубио. По ее словам, глава американского внешнеполитического ведомства хочет уберечь хозяина Белого дома от публичного поражения и насмешек, чтобы сохранить его образ «президента мира».

Портал Axios, в свою очередь, также указывал, что Трамп разочаровался в отношении России после телефонного разговора Рубио и Лаврова, который состоялся 20 октября.

«Телефонный разговор завершился безрезультатно и привел к выводу, что русские не в том положении, чтобы достичь соглашения о прекращении войны, поэтому нет смысла проводить встречу Трампа и Путина», — сообщил источник агентства в Белом доме.

Трамп пересмотрел позицию по Украине

Тем не менее, по данным телеканала Fox News, Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины.

«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — указывал телеканал.

Таким образом, действия американского лидера, включая отказ предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызвали смятение у европейских союзников. Чиновники не могут предсказать дальнейшие шаги политика по Украине.