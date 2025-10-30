Российский бомж раздал друзьям сотни тысяч рублей

В Тюмени бомж влез в частный дачный дом и нашел там сумку с 750 тысячами рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Часть денег ранее судимый бездомный потратил в местных магазинах, однако значительную сумму он отдал своим друзьям.
В итоге, когда его задержали сотрудники полиции, в сумке не хватало 230 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
Ранее французский бездомный украл у инкассаторской фирмы в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль мешок с 500 тысячами евро.
Спустя два с половиной месяца полицейские обнаружили мужчину в социальном приюте. Тот признался в содеянном, но заявил, что денег у него больше нет.
Последние новости
- Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство
- В России спасли девятилетнего мальчика с глазом в кишечнике
- Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp
- Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме
- Россиянин из-за ошибки получил 13-ю зарплату в семь миллионов и подвергся преследованию
- Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа
- Россиянки обнаружили неожиданный признак измены
- Российский альпинист избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика»
- Россияне стали реже менять работу из-за неопределенности на рынке
- Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!