Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» средство, которое помогает устранить «запах старости». Выпуск с объяснением медиков доступен на платформе «Смотрим».

«Многие наверняка замечали, что когда приходишь в дом, где живет пожилой человек, такой уже в возрасте, есть такой специфический запах», - порассуждал врач.

Агапкин объяснил, что запах, исходящий от старого человека, появляется из-за бактерий, которые активизируются с возрастом.

По словам врача, недавнее исследование с участием 80 пожилых людей показало, что активность этих бактерий заметно снижает спермидин - вещество, отвечающее за обновление и здоровье клеток.

Агапкин подчеркнул, что спермидин содержится в том числе в некоторых продуктах, например в соевых бобах, зародышах пшеницы, фундуке, выдержанных сырах, грибах и бананах.

Ранее врач перечислил россиянам способы, помогающие сохранить здоровье сердца в холодное время года. Он, в частности, посоветовал зрителям употреблять меньше кофе осенью.

Источник — lenta.ru
