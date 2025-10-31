Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» средство, которое помогает устранить «запах старости». Выпуск с объяснением медиков доступен на платформе «Смотрим».
«Многие наверняка замечали, что когда приходишь в дом, где живет пожилой человек, такой уже в возрасте, есть такой специфический запах», - порассуждал врач.
Агапкин объяснил, что запах, исходящий от старого человека, появляется из-за бактерий, которые активизируются с возрастом.
По словам врача, недавнее исследование с участием 80 пожилых людей показало, что активность этих бактерий заметно снижает спермидин - вещество, отвечающее за обновление и здоровье клеток.
Агапкин подчеркнул, что спермидин содержится в том числе в некоторых продуктах, например в соевых бобах, зародышах пшеницы, фундуке, выдержанных сырах, грибах и бананах.
Ранее врач перечислил россиянам способы, помогающие сохранить здоровье сердца в холодное время года. Он, в частности, посоветовал зрителям употреблять меньше кофе осенью.
Последние новости
- В России спасли девятилетнего мальчика с глазом в кишечнике
- Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp
- Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме
- Россиянин из-за ошибки получил 13-ю зарплату в семь миллионов и подвергся преследованию
- Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа
- Россиянки обнаружили неожиданный признак измены
- Российский альпинист избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика»
- Россияне стали реже менять работу из-за неопределенности на рынке
- Российский бомж раздал друзьям сотни тысяч рублей
- Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!