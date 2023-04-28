Подсчитана доходность инвестиций в недвижимость в Пензенской области

28.04.2023 | 10:28

Покупка квадратных метров в России считается одним из самых надежных способов сохранить, а порой и приумножить сбережения. Однако в Пензенской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за 5 лет оказалась невысокой - всего 4,9%. Таковы данные рейтинга, подготовленного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА «Новости».

Без учета сдачи недвижимости в аренду процент доходности еще ниже - 2%.

В рейтинге регионов России по этим показателям Пензенская область в находится ближе к концу списка - на 72-м месте.

В соседних областях цифры лучше. Так, среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за 5 лет в Саратовской области составила 9,5%, в Рязанской - 7,6%, в Мордовии - 7,5%, в Тамбовской области - 7,1%, в Ульяновской - 5,5%.

Выгоднее всего было вкладываться в квадратные метры в Краснодарском крае, республиках Алтай и Адыгея (19,7%, 18,2% и 15,9% соответственно).