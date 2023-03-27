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Экономика

Пензенцам не стоит ждать снижения цен на жилье

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Квадратные метры в России дешеветь не будут. Такое заявление сделал в понедельник, 27 марта, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Никита Стасишин.

«Не надо ждать снижения цен квадратного метра, с учетом роста [цены по] некоторым позициям строительных материалов, роста [стоимости] проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларированного качества проектов, стоимости земли и инфраструктуры», - цитирует министра ТАСС.

По его мнению, сейчас в стране идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий.

В Пензенской области средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке, проданных в четвертом квартале 2022 года, составила 87 234 рубля; на вторичном - 61 357. Такие данные озвучил Пензастат.

При этом цены в Пензенской области оказались ниже, чем в целом по Приволжскому федеральному округу, где показатели такие: 100 000 рублей за 1 кв. м на первичке и 87 800 на вторичке.

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