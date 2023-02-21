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Общество

Названа средняя цена 1 кв. м жилья на первичном и вторичном рынках

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В Пензенской области средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке, проданных в четвертом квартале 2022 года, составила 87 234 рубля; на вторичном - 61 357.

Такие данные во вторник, 21 февраля, озвучил Пензастат.

«Индекс цен по отношению к предыдущему кварталу на первичном рынке составил 100,4%, на вторичном - 104,6%», - уточнили специалисты.

Как оказалось, цены в Пензенской области ниже, чем в целом по Приволжскому федеральному округу, где показатели такие: 100 000 рублей за 1 кв. м на первичке и 87 800 на вторичке.

Дороже всего жилье стоит в Татарстане (134 200 и 132 200 за 1 кв. м соответственно), самые низкие цены в Оренбургской области (61 600 и 44 000).

Между тем стоимость квадратного метра по муниципальному нормативу в Пензе резко отличается от указанной выше суммы и составляет 27 050 рублей.

Норматив нужен для расчета размера социальной выплаты при обеспечении жильем молодых семей. Средства выделяются на его приобретение или строительство в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Стоит отметить, что сумма не меняется на протяжении почти четырех лет.

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