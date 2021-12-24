Пензенским больницам выделили дотации на борьбу с COVID

24.12.2021 | 08:11

Пензенская область станет одним из получателей дотаций на поддержку больниц, помогающих больным с коронавирусом. Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В 54 региона будет направлено 10 млрд руб. из резервного фонда правительства.

«Наша система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки», - отметил Михаил Мишустин.

Цель дотаций - обеспечить медицинские учреждения всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

«Деньги пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших COVID-19, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала», - говорится в пояснительной записке к документу.

Пензенская область получит 183 млн 465 тыс. 900 руб.