Пензенским больницам выделили дотации на борьбу с COVID

Пензенская область станет одним из получателей дотаций на поддержку больниц, помогающих больным с коронавирусом. Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В 54 региона будет направлено 10 млрд руб. из резервного фонда правительства.
«Наша система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки», - отметил Михаил Мишустин.
Цель дотаций - обеспечить медицинские учреждения всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
«Деньги пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших COVID-19, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала», - говорится в пояснительной записке к документу.
Пензенская область получит 183 млн 465 тыс. 900 руб.
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