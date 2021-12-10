Пензенской системе здравоохранения направили более 700 млн руб.

10.12.2021 | 09:10

Пензенской области потребовались деньги на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи. Распоряжение о выделении регионам средств из резервного фонда подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения», - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте кабмина.

По словам Мишустина, сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий.

Всего на указанные цели регионам выделено 89 млрд рублей. Пензенской области направят 704 млн 116 тыс.

Ожидается, что дополнительная финансовая поддержка поможет повысить запас прочности системы здравоохранения. Бороться с распространением коронавируса продолжат, не сокращая расходы на плановую медпомощь.