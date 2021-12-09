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Экономика

Стало известно, как получить максимальные детские пособия

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Пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком зависят от среднего заработка. А он, в свою очередь, - от выплат за два предыдущих года, сообщила пресс-служба портала «Госуслуги».

В официальном telegram-канале «Госуслуги: для родителей» рассказали, как женщина может получать максимальные пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.

Размер пособий по беременности и родам - это 100% среднего заработка за каждый день декрета, а по уходу за ребенком - 40% среднего заработка.

При этом у данных выплат существуют и свои ограничения. Так в 2021 году максимальный размер среднего дневного заработка, который можно получить в декрете, составляет 2 434 рубля 25 копеек. Какой бы ни была зарплата за предыдущие два года, больше этой суммы за день заявитель получить не сможет.

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней составляет 340 795 рублей, по уходу за ребенком за месяц - 29 600 рублей 48 копеек.

В пресс-службе указали, чтобы получить такое пособие, зарплата должна составлять в среднем около 75 000 рублей. Тогда средний дневной заработок будет максимально возможным. Если зарплата ниже, пособие будет рассчитываться исходя из фактических выплат.

По данным, опубликованным РИА Рейтинг, средняя зарплата в Пензе составляет 35 800 рублей.

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Гость||

чтобы получить такое пособие, зарплата должна составлять в среднем около 75 000 рублей.

Буртаски такие зарплаты должны родить, а потом родить.

Гость||

Вот почему детей нет, инфляция выше крыши, заплату хватает только на еду,а государству дети не нужны,помощь стремиться к 0.

Гость||

И много ли у нас в области пензячек с официальной з/п 75 тыс? Рожают кто?

Имя: Гость
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