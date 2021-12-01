Сотрудникам бюджетных организаций повысят зарплату

01.12.2021 | 14:01

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину выделить средства на повышение зарплат работников бюджетной сферы.

Членам правительства необходимо обеспечить предоставление дополнительных объемов межбюджетных трансфертов субъектам РФ.

«Правительству РФ обеспечить предоставление в 2022-2024 годах дополнительных объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики с учетом фактического темпа роста в 2021 году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», - указано в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

По мнению президента, при оценке достижения целевых показателей уровня зарплаты отдельных категорий бюджетников не следует учитывать федеральные выплаты за классное руководство педагогам школ и организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе образовательные программы для профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также не учитывать специальные социальные выплаты работникам медицинских и иных организаций, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Путин поручил членам Правительства РФ подготовить и представить предложения о дополнительных объемах межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам субъектов РФ в целях повышения зарплаты отдельных категорий бюджетников «с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики».